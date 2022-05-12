В США запретили передавать Украине разведданные, которые помогут убить руководство РФ - СМИ

Администрация президента США Джозефа Байдена разработала руководство по обмену разведданными, направленное на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сообщает со ссылкой на свои источники The Washington Post.

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По словам официальных лиц, руководство, предназначенное для сотрудников разведки на рабочем уровне, содержит два широких запрета на виды информации, которой США могут делиться с Украиной.

В частности, не может быть предоставлена подробная информация, которая помогла бы Украине убить российских руководителей, включая самых высокопоставленных офицеров или министров. В эту категорию входят, к примеру, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.

Однако этот запрет прямо не распространяется информацию о российских офицерах, в том числе о генералах, несколько из которых уже погибли на поле боя. В то же время высокопоставленный представитель Минобороны США указал, что американское правительство все же решило не предоставлять Украине информацию о местонахождении российских генералов.

В дополнение к этому в США действует правило, запрещающее предоставлять Украине информацию для наведения ударов. То есть, США не будут сообщать украинским силам, что конкретный российский генерал был замечен в определенном месте, а затем помогать Украине нанести по нему удар.

В то же время американская сторона готова делиться информацией о расположении, скажем, пунктов управления и контроля - мест, где часто находятся российские высокопоставленные офицеры, - поскольку это может помочь Украине в ее собственной обороне, говорят чиновники США.

Они поясняют, что если украинское командование решит нанести удар по такому объекту, это будет уже его ответственность, и США в случае гибели российского генерала формально будут ни при чем, поскольку не давали наводку конкретно на него.

Издание также подчеркивает, что США регулярно обмениваются с Украиной разведданными о российских кораблях в Черном море, которые выпустили ракеты по Украине и могут быть использованы для поддержки наступления на такие города как Одесса. Однако и эти данные не являются конкретной информации для наведения на корабли, а предназначены лишь для помощи Украине организовать оборону.

Так, официальные лица отрицают, что предоставляли Украине конкретную информацию о нацеливании на ракетный крейсер "Москва", поскольку украинские чиновники после получения могли самостоятельно решить - наносить ли удары по кораблю или, к примеру, принять меры по укреплению защиты вокруг Одессы или же прибегнуть к эвакуации мирных жителей.

Как отметил спикер Пентагона Джон Кирби, США не были вовлечены в принятие решения об ударе по "Москве", а у украинской стороны "есть свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли, как они это сделали в этом случае".

В то же время отмечается, что в отсутствие разведывательных данных из США Украине все-таки было бы трудно нацелиться на военный корабль с уверенностью, необходимой для того, чтобы израсходовать лишь две крайне ценных ракеты "Нептун". Из статьи также следует, что украинская сторона изначально не знала, что замеченное ею в море судно - это именно "Москва", но США помогли его идентифицировать.

The Washington Post также пишет, что на следующий день после того, как оно и другие СМИ раскрыли роль США в атаке на "Москву", Байден обзвонил директора ЦРУ Уильяма Бернса, директору Национальной разведки Аврил Хейнс и министра обороны Ллойду Остину. По словам представителя администрации президента, тот ясно дал понять, что расстроен утечкой этой информации, и предупредил, что они подрывают цель США по оказанию помощи Украине.