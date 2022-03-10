ВСУ ликвидировали командира полка оккупантов полковника Захарова

Вооруженные силы Украины во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области ликвидировали А. Захарова. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Российские военные попытались приблизиться к городу и потерпели очередную неудачу. ВСУ не только успешно отбили удар противника, но и нанесли значительные потери личному составу и технике.

Украинские военные уничтожили по меньшей мире 5 танков вражеского полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А. Захаров.

Предварительно известно, что речь идет об Андрее Захарове, который получил орден от президента РФ Владимира Путина в 2016 году.

После мощного обстрела со стороны ВСУ захватчики были вынуждены бежать. Известно, что в бой с оккупантами вступили военные полка "Азов" и бойцы 72-й бригады.

Напомним, в первые дни войны оккупанты пытали прорваться в Бровары, но потерпели поражение и отступили.

При этом российские захватчики еще несколько раз после отступления бомбили город. 28 февраля российские военные сразу же после завершения переговоров между Украиной и РФ совершили авианалет по окрестностям города Бровары. Тогда удар был нанесен по военному центру радиолокационной связи. В результате один человек погиб, 5 получили ранения.