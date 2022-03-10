ЗСУ ліквідували командира полку окупантів полковника Захарова

Збройні сили України під час ведення бойових дій у Броварському районі на Київщині ліквідували А. Захарова. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Російські військові спробували наблизитися до міста і зазнали чергової невдачі. ВСУ не лише успішно відбили удар супротивника, а й завдали значних втрат в особовому складі та техніці.

Українські військові знищили щонайменше 5 танків ворожого полку 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А. Захарова.

Попередньо відомо, що йдеться про Андрія Захарова, який отримав орден від президента РФ Володимира Путіна у 2016 році.

Після потужного обстрілу з боку ЗСУ загарбники були змушені втекти. Відомо, що у бій з окупантами вступили військові полки "Азов" та бійці 72-ї бригади.

Нагадаємо, у перші дні війни окупанти намагалися прорватися в Бровари, але зазнали поразки та відступили.

При цьому російські загарбники ще кілька разів після відступу бомбили місто. 28 лютого російські військові одразу ж після завершення переговорів між Україною та РФ здійснили авіаналіт по околицях міста Бровари. Тоді удар було завдано по військовому центру радіолокаційного зв'язку. В результаті одна людина загинула, 5 отримали поранення.