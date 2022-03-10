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ЗСУ здійснили контратаку під Києвом — знищили 5 танків ворога

ЗСУ здійснили контратаку під Києвом — знищили 5 танків ворога

Збройні сили України в ніч із 9 на 10 березня вчинили контрнаступ під Києвом. Внаслідок цього українські військові знищили 5 танків армії Російської Федерації.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко у національному ефірі українських телеканалів.

"Ніч була досить складна. Але загалом ми можемо говорити про те, що українська армія здійснила контратаку під Києвом. Ми підбили п'ять танків",  розповів він, додавши, що вранці 10 березня на західних околицях Києва були артилерійські бої.

У свою чергу керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін, який зараз є одним із командирів полку "Азов" у столиці, повідомив, що в ніч з 9 на 10 березня у Броварському районі, біля села Скибене "Азов" та бійці 72-ї бригади вступили в бій з окупантами.

Жорін опублікував фото розбитої техніки загарбників і сказав: "За те, що вони роблять на нашій землі, заслуговують лише на знищення".

Нагадаємо, у перші дні війни окупанти намагалися прорватися в Бровари, але зазнали поразки та відступили.

При цьому російські загарбники ще трохи після відступу бомбили місто. 28 лютого Російські військові відразу ж після завершення переговорів між Україною та РФ здійснили авіаналіт по околицях міста Бровари. Тоді удару було завдано по військовому центру радіолокаційного зв'язку. В результаті одна людина загинула, 5 отримали поранення.

Автор:
Віта Молодан