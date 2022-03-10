ЗСУ здійснили контратаку під Києвом — знищили 5 танків ворога

Збройні сили України в ніч із 9 на 10 березня вчинили контрнаступ під Києвом. Внаслідок цього українські військові знищили 5 танків армії Російської Федерації.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко у національному ефірі українських телеканалів.

"Ніч була досить складна. Але загалом ми можемо говорити про те, що українська армія здійснила контратаку під Києвом. Ми підбили п'ять танків", — розповів він, додавши, що вранці 10 березня на західних околицях Києва були артилерійські бої.

У свою чергу керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін, який зараз є одним із командирів полку "Азов" у столиці, повідомив, що в ніч з 9 на 10 березня у Броварському районі, біля села Скибене "Азов" та бійці 72-ї бригади вступили в бій з окупантами.

Жорін опублікував фото розбитої техніки загарбників і сказав: "За те, що вони роблять на нашій землі, заслуговують лише на знищення".

Нагадаємо, у перші дні війни окупанти намагалися прорватися в Бровари, але зазнали поразки та відступили.

При цьому російські загарбники ще трохи після відступу бомбили місто. 28 лютого Російські військові відразу ж після завершення переговорів між Україною та РФ здійснили авіаналіт по околицях міста Бровари. Тоді удару було завдано по військовому центру радіолокаційного зв'язку. В результаті одна людина загинула, 5 отримали поранення.