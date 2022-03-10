ВСУ совершили контратаку под Киевом — уничтожили 5 танков врага

Вооруженные силы Украины в ночь с 9 на 10 марта совершили контрнаступление под Киевом. В результате украинские военные уничтожили 5 танков армии Российской Федерации.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в национальном эфире украинских телеканалов.

"Ночь была довольно сложная. Но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков", — рассказал он, добавив, что утром 10 марта в западных окрестностях Киева были артиллерийские бои.

В свою очередь руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин, который сейчас является одним из командиров полка "Азов" в столице, сообщил, что в ночь с 9 на 10 марта в Броварском районе, возле села Скибене "Азов" и бойцы 72-й бригады вступили в бой с оккупантами.

Жорин опубликовал фото разбитой техники захватчиков и сказал: "За то, что они делают на нашей земле, заслуживают только уничтожения".

Напомним, в первые дни войны оккупанты пытали прорваться в Бровары, но потерпели поражение и отступили.

При этом российские захватчики еще несколько раз после отступление бомбили город. 28 февраля Российские военные сразу же после завершения переговоров между Украины и РФ совершили авианалет по окрестностям города Бровары. Тогда удар был нанесен по военному центру радиолокационной связи. В результате один человек погиб, 5 — получили ранения.