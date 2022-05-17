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Сенат США провів процедурне голосування за новий пакет допомоги для України на $40 млрд: що вирішили
Сенат США 16 травня переважною більшістю проголосував за остаточний розгляд проекту про виділення Україні допомоги у 40 мільярдів доларів. Основне голосування може відбутися вже 18 травня. Про це повідомляє Bloomberg.
16 травня пройшло так зване процедурне голосування, на ньому 81 сенатор підтримав ухвалення закону без обговорень, 11 – проти.
У виданні вважають, що на основному голосуванні Сенат також підтримає новий пакет допомоги для України, наголосивши таким чином на "широкій підтримці країни у війні проти Росії".
Раніше президент США Джо Байден запропонував Україні пакет допомоги у розмірі 33 мільярди доларів, у тому числі понад 20 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги. Незабаром сума допомоги виросла з 33 до 39,8 мільярда доларів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вже 11 травня Конгрес затвердив додаткову допомогу Україні. Також у США заявили, що проголосують за новий пакет.
При цьому новий пакет допомоги могли схвалити раніше, але сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував голосування. Він наполягав на тому, щоб до законопроекту було додано формулювання, які б дали спеціальному інспектору нагляд за грошима та зброєю, які США відправляють в Україну.
Фото: ua.depositphotos.com