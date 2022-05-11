Конгрес США затвердив додаткову допомогу Україні на $40 млрд

Палата представників Конгресу США увечері у вівторок, 10 травня, проголосувала за ухвалення законопроекту про надання допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів через розв'язану Росією війну.

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Про це повідомляє Reuters.

Палата представників ухвалила законопроект 368 голосами. 57 виступили проти, причому кожен такий голос походив від республіканців.

Тепер документ прямує до Сенату, який, як очікується, діятиме швидко, після чого його передадуть президенту Джо Байдену для підписання.

Сума допомоги зросла з 33 до 39,8 мільярда доларів. Документ включає додаткові 3,4 мільярда доларів на військову допомогу та 3,4 мільярда доларів на гуманітарну допомогу.

Наголошується, що документ також включає збільшення фінансування повноважень президента до 11 мільярдів доларів. Таке рішення дозволить адміністрації Байдена відправляти військову техніку та зброю із запасів США, що є одним із основних способів оперативного постачання Україні військової техніки.

Зазначимо, Байден запропонував Україні пакет допомоги у розмірі 33 мільярди доларів, у тому числі понад 20 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги.

Нагадаємо, 9 травня 2022 року президент США Байден підписав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), який спрощує процедуру постачання озброєнь в Україну та, якщо буде потрібно, до країн Східної Європи, у 2022-2023 роках.