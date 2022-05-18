Посольство США открылось в Киеве после трехмесячного перерыва

Соединенные Штаты Америки вновь открыли посольство в Киеве. Оно не работало с 24 февраля.

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Об этом сообщает Reuters.

"Мы официально возобновляем работу", - заявил агентству пресс-секретарь Даниэль Лангенкамп незадолго до того, как над посольством был поднят флаг США.

Он сказал, что сначала вернется небольшое количество дипломатов, чтобы укомплектовать миссию.

По словам Лангенкампа, консульская деятельность не будет возобновлена ​​немедленно, а рекомендации Госдепартамента о запрете поездок остаются в силе по всей Украине.

Напомним, после освобождения Киева и Киевской области от оккупантов в столицу Украины начали активно возвращаться дипломаты других государств. Так, Израиль возобновил работу своего посольства в Киеве 17 мая после эвакуации из-за угрозы широкомасштабного вторжением РФ, а 14 мая работу в Киеве возобновило посольство Румынии.

Среди дипломатических миссий, которые снова начали работу в столице, много стран Евросоюза - Латвия, Испания, Венгрия, Австрия, Чехия, Литва, Польша.