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Посольство Израиля возобновило работу в Киеве
Израиль возобновил работу своего посольства в Киеве 17 мая после эвакуации из-за угрозы широкомасштабного вторжением РФ.
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"Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг у здания посольства в Киеве", — сообщила пресс-служба посольства в Twitter.
После освобождения Киева и Киевской области от оккупантов в столицу Украины начали активно возвращаться представители других государств. По состоянию на начало мая в Киеве начали работать 32 посольства, но Национальная гвардия существенно пересмотрела схему охраны таких объектов.
Вскоре к ним присоединилось посольство США, а 14 мая работу в Киеве возобновило посольство Румынии.Подписывайтесь на наш YouTube канал