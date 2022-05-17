Посольство Ізраїлю відновило роботу у Києві

Ізраїль відновив роботу свого посольства в Києві 17 травня після евакуації через загрозу широкомасштабного вторгнення РФ.

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"Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства у Києві", - повідомила пресслужба посольства у Twitter.

Після визволення Києва та Київської області від окупантів до столиці України почали активно повертатися представники інших держав. Станом на початок травня у Києві почали працювати 32 посольства, але Національна гвардія суттєво переглянула схему охорони таких об'єктів.

Згодом до них приєдналося посольство США, а 14 травня роботу у Києві відновило посольство Румунії.