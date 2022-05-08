Дипломати США повертаються до Києва

Посольство США повертає до столиці України тимчасову повірену Крістіну Квін та інших американських дипломатів. Про це відомство повідомило у прес-релізі.

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Повернення дипломатів присвячено Дню перемоги над нацизмом.

Американці запросили журналістів для зустрічі із дипломатами, які прибувають до Києва.

Нагадаємо, на початку травня посольство США відновило роботу в Україні. Спочатку дипломатичне відомство розмістилося у Львові.

У зв'язку з широкомасштабним вторгненням РФ посольства різних країн, у тому числі й США, виїхали з Києва та передислокувалися до Львова.

Проте через два місяці війни у столиці України після успішної оборони Києва та визволення Київської області розпочали відновлювати свою роботу посольства багатьох країн, у тому числі Угорщини, Франції, ЄС, Італії, Литви, Естонії та інші.