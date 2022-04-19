В Киеве возобновили работу 16 диппредставительств,— МИД

В Киев вернулись представители 16 дипломатических представительств.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину. Сегодня в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств — ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана», — говорится в сообщении.

Напомним, что посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев и с понедельника, 18 апреля, посольство страны полноценно возобновило работу.