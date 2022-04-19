У Києві відновили роботу 16 диппредставництв, — МЗС

До Києва повернулися представники 16-ти дипломатичних представництв.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

«З кожним днем дедалі більше дипломатичних представництв інших країн поновлюють свою роботу в Києві. Це одне із свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну. Сьогодні у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв — ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Туркменістану», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що посол Італії П'єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва та з понеділка, 18 квітня, посольство країни повноцінно відновило роботу.