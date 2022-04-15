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Посол Италии вернулся работать в Киев
Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев и с понедельника посольство полноценно возобновит работу.
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Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и настойчиво ищет пути к миру", - написал министр.
Отметим, что посольство Италии первое время оставалось в Киеве, а с 10 марта переместилось во Львов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее стало известно, что посольство Франции в Украине перебралось из Киева во Львов в конце февраля, но уже готово вернуться назад.