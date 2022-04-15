Посол Италии вернулся работать в Киев

Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев и с понедельника посольство полноценно возобновит работу.

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Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и открыл посольство, с понедельника оно полноценно возобновит работу. Это символ Италии, которая не тратит время, никогда не прекращает верить в дипломатию и настойчиво ищет пути к миру", - написал министр.

L’ambasciatore Zazo è appena arrivato a #Kiev e ha riaperto l’Ambasciata, che sarà pienamente operativa da lunedì.

È il simbolo di un’Italia che non perde tempo, non smette di credere nella diplomazia e cerca con insistenza la pace.

Grazie di cuore a nome del governo italiano! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 15, 2022

Отметим, что посольство Италии первое время оставалось в Киеве, а с 10 марта переместилось во Львов.

Напомним, ранее стало известно, что посольство Франции в Украине перебралось из Киева во Львов в конце февраля, но уже готово вернуться назад.