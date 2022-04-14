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Посольство Франции в Украине возвращается из Львова в Киев
Посольство Франции в Украине перебралось из Киева во Львов в конце февраля, но уже готово вернуться назад.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что посольство Франции в Украине готово вернуться из Львова в Киев. Об этом министр написал в своем Twitter.
"Поговорил с моим французским коллегой. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго в отношении России на уровне ЕС. Украина убеждена, что этот шаг нужно сделать как можно быстрее. Я высоко ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев", - написал Кулеба.
Посольство Франции в Украине перебралось из Киева во Львов 28 февраля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что Франция заморозила недвижимость, принадлежащую россиянам, на 500 млн евро. Один из активов принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.