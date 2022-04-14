Посольство Франции в Украине возвращается из Львова в Киев

Посольство Франции в Украине перебралось из Киева во Львов в конце февраля, но уже готово вернуться назад.

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что посольство Франции в Украине готово вернуться из Львова в Киев. Об этом министр написал в своем Twitter.

"Поговорил с моим французским коллегой. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго в отношении России на уровне ЕС. Украина убеждена, что этот шаг нужно сделать как можно быстрее. Я высоко ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев", - написал Кулеба.

Посольство Франции в Украине перебралось из Киева во Львов 28 февраля.

Напомним, что Франция заморозила недвижимость, принадлежащую россиянам, на 500 млн евро. Один из активов принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.