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Посольство Франції в Україні повертається зі Львова до Києва
Посольство Франції в Україні перебралося з Києва до Львова наприкінці лютого, але вже готові повернутися назад.
Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, що посольство Франції в Україні готове повернутися зі Львова до Києва. Про це міністр написав у своєму Twitter.
"Поговорив з моїм французьким колегою. Вдячний Франції за підтримку нафтового ембарго щодо Росії на рівні ЄС. Україна переконана, що цей крок потрібно зробити якнайшвидше. Я високо ціную рішення Франції повернути свого посла до Києва", - написав Кулеба.
Посольство Франції в Україні перебралось із Києва до Львова 28 лютого.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Франція заморозила нерухомість, що належить росіянам, на 500 млн євро. Один із активів належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу.