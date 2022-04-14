Посольство Франції в Україні повертається зі Львова до Києва

Посольство Франції в Україні перебралося з Києва до Львова наприкінці лютого, але вже готові повернутися назад.

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Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, що посольство Франції в Україні готове повернутися зі Львова до Києва. Про це міністр написав у своєму Twitter.

"Поговорив з моїм французьким колегою. Вдячний Франції за підтримку нафтового ембарго щодо Росії на рівні ЄС. Україна переконана, що цей крок потрібно зробити якнайшвидше. Я високо ціную рішення Франції повернути свого посла до Києва", - написав Кулеба.

Посольство Франції в Україні перебралось із Києва до Львова 28 лютого.

Нагадаємо, що Франція заморозила нерухомість, що належить росіянам, на 500 млн євро. Один із активів належить російському мільярдеру Роману Абрамовичу.