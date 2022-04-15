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Посол Італії повернувся працювати до Києва
Посол Італії П'єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва та з понеділка посольство повноцінно відновить роботу.
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Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва та відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не витрачає час, ніколи не припиняє вірити в дипломатію та наполегливо шукає шляхи до миру", - написав міністр.
Зазначимо, що посольство Італії спочатку залишалося в Києві, а з 10 березня перемістилося до Львова.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше стало відомо, що посольство Франції в Україні перебралося з Києва до Львова наприкінці лютого, але вже готове повернутися.