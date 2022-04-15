Посол Італії повернувся працювати до Києва

Посол Італії П'єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва та з понеділка посольство повноцінно відновить роботу.

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Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва та відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не витрачає час, ніколи не припиняє вірити в дипломатію та наполегливо шукає шляхи до миру", - написав міністр.

L’ambasciatore Zazo è appena arrivato a #Kiev e ha riaperto l’Ambasciata, che sarà pienamente operativa da lunedì.

È il simbolo di un’Italia che non perde tempo, non smette di credere nella diplomazia e cerca con insistenza la pace.

Grazie di cuore a nome del governo italiano! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 15, 2022

Зазначимо, що посольство Італії спочатку залишалося в Києві, а з 10 березня перемістилося до Львова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що посольство Франції в Україні перебралося з Києва до Львова наприкінці лютого, але вже готове повернутися.