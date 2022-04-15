Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Посол Італії повернувся працювати до Києва

Посол Італії повернувся працювати до Києва

Посол Італії П'єр Франческо Дзадзо повернувся до Києва та з понеділка посольство повноцінно відновить роботу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Посол Дзадзо щойно прибув до Києва та відкрив посольство, з понеділка воно повноцінно відновить роботу. Це символ Італії, яка не витрачає час, ніколи не припиняє вірити в дипломатію та наполегливо шукає шляхи до миру", - написав міністр.

Зазначимо, що посольство Італії спочатку залишалося в Києві, а з 10 березня перемістилося до Львова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що посольство Франції в Україні перебралося з Києва до Львова наприкінці лютого, але вже готове повернутися.

Автор:
Ілля Требор