Дипломаты США возвращаются в Киев

Посольство США возвращает в столицу Украины временную поверенную Кристину Квин и других американских дипломатов. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе.

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Возвращение дипломатов приурочено ко Дню победы над нацизмом.

Американцы пригласили журналистов для встречи с дипломатами, которые прибывают в Киев.

Напомним, в начала мая посольство США возобновило работу в Украине. Сначала дипломатическое ведомство размесилось во Львове.

В связи с широкомасштабным вторжением РФ посольства разных стран, в том числе и США, выехали из Киева и передислоцировались во Львов.

Однако спустя два месяца войны в столице Украины после успешной обороны Киева и освобождения Киевской области начали возобновлять свою работу посольства множества стран, в том числе Венгрии, Франции, ЕС, Италии, Литвы, Эстонии и другие.