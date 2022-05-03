В Киев вернулись 32 посольства: Нацгвардия будет их охранять по особой схеме

В Украину возвращаются диппредставительства – в столице начинают работать 32 посольства, но Национальная гвардия существенно пересмотрела схему охраны таких объектов.

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Нацгвардейцы будут охранять дипломатические представительства и консульские учреждения. Об этом Виталий Стецик, командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, заявил в ходе брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Каждый день все больше дипмиссий возвращаются в Украину и в столицу, чтобы возобновить работу. В настоящее время 32 дипломатических представительства уже вернулись в столицу. Несмотря на то, что дипломаты отсутствовали, нацгвардейцы продолжили охранять и защищать представительства других государств. В настоящее время под охраной бригады находятся более 100 диппредставительств и консульских учреждений", — сообщил он.

С началом военной агрессии НГУ пересмотрела схему охраны и обороны объектов и значительно увеличила силы и средства, а также добавила патрулирование на бронированной технике. Личный состав вооружен стрелковым огнестрельным оружием как ближнего, так и дальнего поражения, а также усилен противотанковыми средствами для обезвреживания вражеской бронетехники.

По словам Стецика, подразделения бригады сопровождают колонны дипломатических представителей и членов их семей, когда те вынуждены были покидать Украину или изменять месторасположение из-за войны, которую развязала РФ.

Напомним, что вчера в Украину, и Киев в частности, вернулись сразу три посольства — Швеции, США и Венгрии. В каждом случае представители этих стран отметили, что возврат стал возможным, потому что стали соответствовать этому условия безопасности.