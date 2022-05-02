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Посольство Швеції відновить свою роботу у Києві вже цього тижня
Швеція відновить роботу свого посольства у Києві 4 березня після вимушеної евакуації у лютому у зв'язку із широкомасштабним вторгненням РФ.
Про це йдеться в повідомленні глави МЗС Швеції Анн Лінде у Twitter.
За її словами, посольство почне працювати 4 травня після тимчасового закриття два місяці тому.
"Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу тяжку працю, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україну та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де і має бути", – написала міністр.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у зв'язку з широкомасштабним вторгненням РФ посольства різних країн виїхали з Києва та передислокувалися до Львова. Однак через два місяці війни у столиці України після успішної оборони Києва та звільнення Київської області почали відновлювати свою роботу посольства багатьох країн, зокрема Угорщини, Франції, ЄС, Італії, Литви, Естонії та інші.