Посольство Швеції відновить свою роботу у Києві вже цього тижня

Швеція відновить роботу свого посольства у Києві 4 березня після вимушеної евакуації у лютому у зв'язку із широкомасштабним вторгненням РФ.

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Про це йдеться в повідомленні глави МЗС Швеції Анн Лінде у Twitter.

За її словами, посольство почне працювати 4 травня після тимчасового закриття два місяці тому.

"Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу тяжку працю, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україну та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де і має бути", – написала міністр.

Нагадаємо, у зв'язку з широкомасштабним вторгненням РФ посольства різних країн виїхали з Києва та передислокувалися до Львова. Однак через два місяці війни у столиці України після успішної оборони Києва та звільнення Київської області почали відновлювати свою роботу посольства багатьох країн, зокрема Угорщини, Франції, ЄС, Італії, Литви, Естонії та інші.