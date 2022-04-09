Посольство ЄС відновлює роботу у Києві

Посольство Європейського Союзу відновлює роботу у Києві. Про це повідомив європейський дипломат Ендрю Джейкобс у Twitter.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Європейський прапор знову майорить над Представництвом ЄС у Києві, в якості посла повертається Матті Мааскітас", - написав Дейкобс.

Пізніше цю інформацію підтвердив "Європейська правда" сам Мааскітас.

Нагадаємо, світові донори включаючи Єврокомісію та Канаду зібрали 9,1 млрд євро у вигляді пожертвувань, грантів та кредитів для допомоги українським біженцям та внутрішньо переміщеним особам у суботу, 9 квітня.