Мировые доноры собрали почти 10 млрд евро для украинских беженцев

Мировые доноры включая Еврокомиссию и Канаду собрали 9,1 млрд евро в виде пожертвований, грантов и кредитов для помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам в субботу 9 апреля. Об этом сообщает издание Reuters.

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"Шестьсот миллионов из них пойдут Украине, украинским властям и частично Организации Объединенных Наций. И 400 миллионов евро пойдут прифронтовым государствам, которые делают такую ​​выдающуюся работу и помогают прибывающим беженцам», — сказала фон дер Ляйен на мероприятии по сбору средств для Украины в Варшаве.

Доноры, включая правительство Канады и Европейскую комиссию, в субботу пообещали выделить в общей сложности 9,1 миллиарда евро в виде пожертвований, кредитов и грантов для поддержки беженцев, спасающихся от войны после вторжения России.

На мероприятии по сбору средств в Варшаве, Польша, было собрано 1,8 миллиарда евро для поддержки внутренне перемещенных лиц внутри Украины и 7,3 миллиарда евро для беженцев, бежавших из страны в соседние государства.

Правительства, компании и частные лица вместе пообещали пожертвовать 4,1 миллиарда евро, которые будут распределены в основном через украинские власти или ООН.

Остальные 5 миллиардов евро были кредитами и грантами от финансовых учреждений ЕС, включая программу на 4 миллиарда евро, направленную на обеспечение жильем, образованием и медицинским обслуживанием беженцев, прибывающих в страны ЕС.

По информации Еврокомиссии более 4 миллионов человек покинули Украину в поисках убежища в странах ЕС, а 6,5 миллиона человек покинули свои дома, но остаются в Украине

Напомним, из фонда Евросоюза на помощь украинским беженцам 4 апреля решили выделить почти 17 млрд евро.