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Мировые доноры собрали почти 10 млрд евро для украинских беженцев

Мировые доноры собрали почти 10 млрд евро для украинских беженцев
Зеленский на мероприятии по сбору средств Stand Up for Ukraine. Фото Reuters

Мировые доноры включая Еврокомиссию и Канаду собрали 9,1 млрд евро в виде пожертвований, грантов и кредитов для помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам в субботу 9 апреля. Об этом сообщает издание Reuters.

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"Шестьсот миллионов из них пойдут Украине, украинским властям и частично Организации Объединенных Наций. И 400 миллионов евро пойдут прифронтовым государствам, которые делают такую ​​выдающуюся работу и помогают прибывающим беженцам», — сказала фон дер Ляйен на мероприятии по сбору средств для Украины в Варшаве.

Доноры, включая правительство Канады и Европейскую комиссию, в субботу пообещали выделить в общей сложности 9,1 миллиарда евро в виде пожертвований, кредитов и грантов для поддержки беженцев, спасающихся от войны после вторжения России.

На мероприятии по сбору средств в Варшаве, Польша, было собрано 1,8 миллиарда евро для поддержки внутренне перемещенных лиц внутри Украины и 7,3 миллиарда евро для беженцев, бежавших из страны в соседние государства.

Правительства, компании и частные лица вместе пообещали пожертвовать 4,1 миллиарда евро, которые будут распределены в основном через украинские власти или ООН.

Остальные 5 миллиардов евро были кредитами и грантами от финансовых учреждений ЕС, включая программу на 4 миллиарда евро, направленную на обеспечение жильем, образованием и медицинским обслуживанием беженцев, прибывающих в страны ЕС.

По информации Еврокомиссии более 4 миллионов человек покинули Украину в поисках убежища в странах ЕС, а 6,5 миллиона человек покинули свои дома, но остаются в Украине

Напомним, из фонда Евросоюза на помощь украинским беженцам 4 апреля решили выделить почти 17 млрд евро.

Автор:
Степан Крьока