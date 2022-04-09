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Світові донори зібрали майже 10 млрд. євро для українських біженців

Світові донори зібрали майже 10 млрд. євро для українських біженців

Світові донори, включаючи Єврокомісію та Канаду, зібрали 9,1 млрд євро у вигляді пожертвувань, грантів та кредитів для допомоги українським біженцям та внутрішньо переміщеним особам у суботу 9 квітня. Про це повідомляє видання Reuters.

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"Шістсот мільйонів з них підуть Україні, українській владі і частково Організації Об'єднаних Націй. І 400 мільйонів євро підуть прифронтовим державам, які роблять таку визначну роботу і допомагають біженцям, що прибувають», — сказала фон дер Ляйєн на заході зі збору коштів для України Варшава.

Донори, включаючи уряд Канади та Європейську комісію, у суботу пообіцяли виділити загалом 9,1 мільярда євро у вигляді пожертвувань, кредитів та грантів для підтримки біженців, які рятуються від війни після вторгнення Росії.

На заході зі збору коштів у Варшаві, Польща, було зібрано 1,8 мільярда євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб всередині України та 7,3 мільярда євро для біженців, які втекли з країни до сусідніх держав.

Уряди, компанії та приватні особи разом пообіцяли пожертвувати 4,1 мільярда євро, які будуть розподілені переважно через українську владу або ООН.

Інші 5 мільярдів євро були кредитами та грантами від фінансових установ ЄС, включаючи програму на 4 мільярди євро, спрямовану на забезпечення житлом, освітою та медичним обслуговуванням біженців, які прибувають до країн ЄС.

За інформацією Єврокомісії, понад 4 мільйони людей залишили Україну в пошуках притулку в країнах ЄС, а 6,5 мільйона людей залишили свої будинки, але залишаються в Україні.

Нагадаємо, із фонду Євросоюзу на допомогу українським біженцям 4 квітня вирішили виділити майже 17 млрд євро.

Автор:
Степан Крьока