Посольство ЕС возобновляет работу в Киеве

Посольство Европейского Союза возобновляет работу в Киеве. Об этом сообщил европейский дипломат Эндрю Джейкобс в Twitter.

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"Европейский флаг снова развевается над Представительством ЕС в Киеве, в качестве посла возвращается Матти Мааскитас", — написал Дейкобс.

Позже эту информацию подтвердил изданию "Европейская правда" сам Мааскитас.

Напомним, мировые доноры, включая Еврокомиссию и Канаду, собрали 9,1 млрд евро в виде пожертвований, грантов и кредитов для помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам в субботу, 9 апреля.