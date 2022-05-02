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Политика
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Посольство Швеции возобновит свою работу в Киеве уже на этой неделе

Флаг, посольство Швеции, Швеция, Киев, Украина

Швеция возобновит работу своего посольства в Киеве 4 марта после вынужденной эвакуации в феврале в связи с широкомасштабным вторжением РФ. 

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Об этом говорится в сообщении главы МИД Швеции Анн Линде в Twitter

По ее словам, посольство заработает 4 мая после временного закрытия два месяца тому назад.

"Спасибо послу Тобиасу Тыбергу и команде за ваш тяжелый труд, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и совет, что дипломатическое присутствие вернется туда, где и должно быть", – написала министр.

Напомним, в связи с широкомасштабным вторжением РФ посольства разных стран выехали из Киева и передислоцировались во Львов. Однако спустя два месяца войны в столице Украины после успешной обороны Киева и освобождения Киевской области начали возобновлять свою работу посольства множества стран, в том числе Венгрии, Франции, ЕС, Италии, Литвы, Эстонии и другие. 

Автор:
Анастасия Дедковская