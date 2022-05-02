Посольство США возобновляет свою работу в Украине. Сначала дипломатическое ведомство будет работать во Львове, а до конца мая планирует переехать в Киев.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила временная поверенная в делах США Кристина Квин на брифинге во Львове.

По ее словам, до конца мая посольство планирует вернуться в Киев.

"Мы планируем в начале ездить из Польши в Украину. Потом, со временем, три недели мы планируем оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – отметила она.

Также Кристина Квин объяснила, почему посольство США не возвращается сразу в столицу.

"Моя главная задача – это безопасность моего персонала, моих сотрудников. Мы также прислушиваемся к тому, что они нам говорят, насколько это безопасно делать. И, соответственно, когда будет открыта рекомендация и разрешение это сделать, то мы охотно вернемся", – отметила она.

Напомним, в связи с широкомасштабным вторжением РФ посольства разных стран, в том числе и США, выехали из Киева и передислоцировались во Львов.

Однако спустя два месяца войны в столице Украины после успешной обороны Киева и освобождения Киевской области начали возобновлять свою работу посольства множества стран, в том числе Венгрии, Франции, ЕС, Италии, Литвы, Эстонии и другие.