Посольство США відновлює свою роботу в Україні, - Квін

Посольство США відновлює свою роботу в Україні. Спочатку дипломатичне відомство працюватиме у Львові, а до кінця травня планує переїхати до Києва.

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Про це повідомила тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін на брифінгу у Львові.

За її словами, до кінця травня посольство планує повернутися до Києва.

"Ми плануємо спочатку їздити з Польщі в Україну. Потім, з часом, три тижні ми плануємо залишатися у Львові, а до кінця місяця, сподіваємося, буде можливість переїхати до Києва", - зазначила вона.

Також Крістіна Квін пояснила, чому посольство США не повертається одразу до столиці.

"Моє головне завдання – це безпека мого персоналу, моїх співробітників. Ми також прислухаємося до того, що вони нам кажуть, наскільки це безпечно робити. І, відповідно, коли буде відкрито рекомендацію та дозвіл це зробити, ми охоче повернемося", – зазначила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді 2 травня зареєстрували законопроект про звернення до Конгресу США із закликом визнати Росію країною-спонсором тероризму.