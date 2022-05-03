До Києва повернулися 32 посольства: Нацгвардія їх охоронятиме за особливою схемою

В Україну повертаються диппредставництва — у столиці починають працювати 32 посольства, але Національна гвардія суттєво переглянула схему охорони таких об'єктів.

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Нацгвардійці здійснюватимуть охорону дипломатичних представництв та консульських установ. Про це розповів Віталій Стецик, командир 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Щодня все більше дипмісій повертаються в Україну та до столиці, щоб відновити роботу. Наразі 32 дипломатичних представництва вже повернулися до столиці. Не зважаючи на те, що дипломати були відсутні, нацгвардійці продовжили охороняти та обороняти представництва інших держав. Наразі під охороною бригади перебуває понад 100 диппредставництва та консульських установ", — повідомив він.

З початком військової агресії НГУ переглянула схему охорони та оборони об’єктів та значно збільшила сили та засоби, а також додала патрулювання на броньованій техніці. Особовий склад озброєний стрілецькою вогнепальною зброєю, як ближнього так і дальнього враження, а також посилений протитанковими засобами для знешкодження ворожої бронетехніки.

За словами Стецика, підрозділи бригади супроводжують колони дипломатичних представників та членів їхніх сімей, коли ті змушені були покидати Україну або змінювати місце розташування через війну, яку розв’язала РФ.

Нагадаємо, що вчора в Україну, та Київ зокрема, повернулися відразу три посольства — Швеції, США та Угорщини. У кожному випадку представники цих країн зазначили, що повернення стало можливим, тому що стали відповідати цьому умови безпеки.