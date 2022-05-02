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Посольство Венгрии возобновило работу в Киеве, - Сийярто

Петер Сийярто, Венгрия, посольство, Киев, ЕС, глава МИД Венгрии

Посольство Венгрии в Украине возобновило работу в Киеве, которое временно передислоцировали во Львов. 

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Об этом сообщил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, передает index.hu.

По его словам, решение о возвращении посольства в Киев было принято, поскольку условия безопасности соответствуют этому.

"Деятельность там разумна, так как таким образом мы можем поддерживать связь с украинскими государственными органами. И если венгерские или другие граждане ЕС попадут в беду в Киеве или им понадобится какая-либо помощь, мы сможем помочь на месте", - сказал Сийярто. 

Также он отметил, что физическая часть переезда была завершена в конце недели, так что посольство Венгрии теперь снова работает в Киеве.  

Напомним, в Киев вернулись представители 16 дипломатических представительств, среди которых ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. 

Автор:
Анастасия Дедковская