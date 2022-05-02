Посольство Угорщини відновило роботу у Києві, - Сійярто

Посольство Угорщини в Україні відновило роботу у Києві, яке тимчасово передислокували до Львова.

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Про це повідомив міністр закордонних справ та торгівлі Петер Сійярто, передає index.hu.

За його словами, рішення про повернення посольства до Києва було ухвалено, оскільки умови безпеки відповідають цьому.

"Діяльність там розумна, тому що таким чином ми можемо підтримувати зв'язок з українськими державними органами. І якщо угорські або інші громадяни ЄС потраплять у біду в Києві або їм знадобиться будь-яка допомога, ми зможемо допомогти на місці", - сказав Сійярто.

Також він зазначив, що фізичну частину переїзду було завершено наприкінці тижня, тому посольство Угорщини тепер знову працює в Києві.

Нагадаємо, до Києва повернулися представники 16 дипломатичних представництв, серед яких ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану та Туркменістану.