- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Посольство Румунії відновило роботу у Києві
У суботу, 14 травня, посольство Румунії відновило роботу в Києві. Про це на Twitter написав міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
"Дуже радий повідомити, що з сьогоднішнього дня Посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місцях. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в її сміливій боротьбі за свободу!", - написав міністр.
Нагадаємо, на початку травня у столиці починають працювати 32 посольства, але Національна гвардія суттєво переглянула схему охорони таких об'єктів.