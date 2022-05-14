Посольство Румунії відновило роботу у Києві

У суботу, 14 травня, посольство Румунії відновило роботу в Києві. Про це на Twitter написав міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

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"Дуже радий повідомити, що з сьогоднішнього дня Посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місцях. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в її сміливій боротьбі за свободу!", - написав міністр.

Very glad to announce that starting today the Romanian🇷🇴 Embassy in #Kyiv has resumed its activity on the ground.

Romania fully stands with its partner Ukraine🇺🇦 in its bold fight for #freedom! @DmytroKuleba pic.twitter.com/lWQ3Cjqb1O — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) May 14, 2022

Нагадаємо, на початку травня у столиці починають працювати 32 посольства, але Національна гвардія суттєво переглянула схему охорони таких об'єктів.