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Посольство Румынии возобновило работу в Киеве
В субботу, 14 мая посольство Румынии возобновило работу в Киеве. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
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"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня Посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на местах. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину 🇺🇦в ее смелой борьбе за свободу!", — написал министр.
Напомним, в начале мая в столице начинают работать 32 посольства, но Национальная гвардия существенно пересмотрела схему охраны таких объектов.