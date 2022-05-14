В субботу, 14 мая посольство Румынии возобновило работу в Киеве. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

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"Очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня Посольство Румынии в Киеве возобновило свою деятельность на местах. Румыния полностью поддерживает своего партнера Украину 🇺🇦в ее смелой борьбе за свободу!", — написал министр.

Very glad to announce that starting today the Romanian🇷🇴 Embassy in #Kyiv has resumed its activity on the ground.

Romania fully stands with its partner Ukraine🇺🇦 in its bold fight for #freedom! @DmytroKuleba pic.twitter.com/lWQ3Cjqb1O — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) May 14, 2022

Напомним, в начале мая в столице начинают работать 32 посольства, но Национальная гвардия существенно пересмотрела схему охраны таких объектов.