Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США — The Washington Post

В списке основных получателей вооружения от США Украина заняла первое место, обойдя Египет и Израиль. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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В период с 2014 по 2021 год Киев получил от Вашингтона вооружения на 2,7 млрд долларов. С начала полномасштабной войны (с 24 февраля 2022) сумма военной помощи от США Украине уже достигла 3,8 млрд долларов.

Вашингтон еще не выделил обещанные 40 млрд долларов военной помощи, но Украина уже первая в списке крупнейших в мире получателей вооружения от США. В 2020 финансовом году (начинается 1 октября), как отмечает издание, в этом списке первое место занимал Израиль, получивший тогда 3,3 млрд долларов военной помощи, второе место — Египет с 1,3 млрд долл, третье — Иордания с 0,51 млрд долл.

Когда президент США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить новый пакет военной помощи Украине, заявив, что деньги на поставки оружия закончатся через 10 дней, Сенат сразу же перешел к продвижению законопроекта для окончательного голосования.

Отметим, что сначала Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 миллиардов долларов на военную помощь. Вскоре сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиарда долларов.

Сенат США 16 мая подавляющим большинством проголосовал за окончательное рассмотрение проекта о выделении Украине помощи в почти 40 миллиардов долларов. Основное голосование может пройти уже 18 мая.

Кроме того, 9 мая 2022 года Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину.