США передадут Украине еще 5 тысяч Javelin, Великобритания — новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов

Западные партнеры готовятся оперативно предоставить Украине новую военную помощь в виде денег и оружия.

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Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Украина получит еще 5 тысяч противотанковых ракет Javelin — это одна треть запасов США. В пятницу, 6 мая, приедет новая партия.

США также отправили Украине более 1400 зенитных ракет Stinger, что составляет четверть их запасов.

Тем временем Офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщает, что глава правительства 3 мая объявит о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн фунтов стерлингов (375 млн долларов). Страна также собирается направить в Украину специализированные автомобили гражданской защиты.

Отметим, что о новом пакете военной помощи Джонсон объявит во время своего выступления в Верховной Раде 3 мая.

В Офисе премьер-министра уточняют, что глава правительства во время обращения скажет, что сейчас "звездное время" для Украины и Великобритания "гордится тем, что является одной из друзей Украины".

Кроме того, власти Великобритании ищут способы поставок противокорабельных ракет в Украину, включая передачу своих ракет Brimstone. Военные чиновники и аналитики считают, что артиллерия, которая поступает в Украину от западных стран, изменит ход войны с Россией.

Новое оружие заставит обе стороны действовать более ловко, если они надеются избежать серьезных потерь по мере усиления боевых действий на Донбассе.