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Зеленский обсудил с премьером Великобритании совместные усилия для прекращения войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ряд вопросов, включая усилия для прекращения войны.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Поддерживаю связь с Борисом Джонсоном", - написал Зеленский.
Президент Украины добавил, что рассказал британскому премьер-министру о ситуации на фронтах и в осажденном Мариуполе. Также обсуждалась военная поддержка Украины и дипломатические усилия для достижения мира.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, Лондон продолжит поставки Украине вооружения, в том числе тяжелого.
Власти Великобритании ищут способы поставок противокорабельных ракет в Украину, включая передачу своих ракет Brimstone.
Британия также планирует передать Украине 45 тысяч артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.