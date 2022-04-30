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Зеленский обсудил с премьером Великобритании совместные усилия для прекращения войны в Украине

Зеленский обсудил с премьером Великобритании совместные усилия для прекращения войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ряд вопросов, включая усилия для прекращения войны.

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Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Поддерживаю связь с Борисом Джонсоном", - написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что рассказал британскому премьер-министру о ситуации на фронтах и в осажденном Мариуполе. Также обсуждалась военная поддержка Украины и дипломатические усилия для достижения мира.

Фото 2 — Зеленский обсудил с премьером Великобритании совместные усилия для прекращения войны в Украине

Отметим, Лондон продолжит поставки Украине вооружения, в том числе тяжелого.

Власти Великобритании ищут способы поставок противокорабельных ракет в Украину, включая передачу своих ракет Brimstone.

Британия также планирует передать Украине 45 тысяч артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90. 

Автор:
Светлана Манько