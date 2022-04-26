Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Экономика
Дата публикации

Великобритания отменила все пошлины на экспорт из Украины

Великобритания отменила все пошлины на экспорт из Украины
Великобритания отменила все пошлины на экспорт из Украины

Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. 

Это решение коснется ключевых статей украинского экспорта, таких как ячмень, мед, консервированные помидоры и мясо птицы.

Сначала тарифы будут сняты на 12 месяцев, но это решение может быть продлено.

"Такой шаг окажет Украине экономическую поддержку в трудное время", - говорится в сообщении правительства Великобритании.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на прямое обращение украинского руководства по поводу либерализации тарифов.

Кроме того, Британия запретила экспортировать в Россию электронное оборудование, которое можно использовать для перехвата сообщений и слежки за украинцами.

"Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары в Британии", - говорится  в сообщении.

Отметим, Лондон продолжит поставки Украине вооружения, в том числе тяжелого. Британия планирует передать Украине 45 тыс. артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90. 

Автор:
Светлана Манько