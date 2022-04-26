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Великобритания отменила все пошлины на экспорт из Украины
Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
Это решение коснется ключевых статей украинского экспорта, таких как ячмень, мед, консервированные помидоры и мясо птицы.
Сначала тарифы будут сняты на 12 месяцев, но это решение может быть продлено.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Такой шаг окажет Украине экономическую поддержку в трудное время", - говорится в сообщении правительства Великобритании.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на прямое обращение украинского руководства по поводу либерализации тарифов.
Кроме того, Британия запретила экспортировать в Россию электронное оборудование, которое можно использовать для перехвата сообщений и слежки за украинцами.
"Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары в Британии", - говорится в сообщении.
Отметим, Лондон продолжит поставки Украине вооружения, в том числе тяжелого. Британия планирует передать Украине 45 тыс. артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.