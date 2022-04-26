Великобританія скасувала всі мита на експорт із України

Великобританія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно з угодою про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

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Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Це рішення стосуватиметься ключових статей українського експорту, таких як ячмінь, мед, консервовані помідори та м'ясо птиці.

Спочатку тарифи буде знято на 12 місяців, але це рішення може бути продовжено.

"Такий крок надасть Україні економічну підтримку у скрутний час", - йдеться у повідомленні уряду Великобританії.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено у відповідь на пряме звернення українського керівництва щодо лібералізації тарифів.

Крім того, Британія заборонила експортувати до Росії електронне обладнання, яке можна використовувати для перехоплення повідомлень та стеження за українцями.

"Це закриє якісь існуючі лазівки для того, щоб Росія не купувала ці товари у Британії", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Лондон продовжить постачання Україні озброєння, зокрема важкого. Британія планує передати Україні 45 тис. артилерійських снарядів та 20 самохідних артилерійських установок AS-90.