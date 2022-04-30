Зеленський обговорив із прем'єром Великобританії спільні зусилля для припинення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський 30 квітня провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Сторони обговорили низку питань, включаючи зусилля з припинення війни.

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Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Підтримую зв'язок із Борисом Джонсоном", - написав Зеленський.

Президент України додав, що розповів британському прем'єр-міністру про ситуацію на фронтах та в Маріуполі. Також обговорювалася військова підтримка України та дипломатичні зусилля задля досягнення миру.

Зазначимо, Лондон продовжить постачання Україні озброєння, зокрема важкого.

Влада Великобританії шукає способи поставок протикорабельних ракет до України, включаючи передачу своїх ракет Brimstone.

Великобританія також планує передати Україні 45 тисяч артилерійських снарядів та 20 самохідних артилерійських установок AS-90.