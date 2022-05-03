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Від США Україна отримає ще 5 тисяч Javelin, а від Великобританії новий пакет військової допомоги на 300 млн фунтів
Західні партнери готуються оперативно надати Україні нову військову допомогу у вигляді грошей та зброї.
Як повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, Україна отримає ще 5 тисяч протитанкових ракет Javelin – це одна третина запасів США. У п'ятницю, 6 травня, приїде нова партія.
США також відправили Україні понад 1400 зенітних ракет Stinger, що становить чверть запасів.
Тим часом Офіс прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона повідомляє, що глава уряду 3 травня оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн фунтів стерлінгів (375 млн доларів). Країна також має намір направити в Україну спеціалізовані автомобілі цивільного захисту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що про новий пакет військової допомоги Джонсон оголосить під час виступу у Верховній Раді 3 травня.
В Офісі прем'єр-міністра уточнюють, що глава уряду під час звернення скаже, що зараз "зірковий час" для України та Великобританія "пишається тим, що є серед друзів України".
Крім того, влада Великобританії шукає способи постачання протикорабельних ракет в Україну, включаючи передачу своїх ракет Brimstone. Військові чиновники та аналітики вважають, що артилерія, яка надходить в Україну від західних країн, змінить хід війни з Росією.
Нова зброя змусить обидві сторони діяти спритніше, якщо вони сподіваються уникнути серйозних втрат у міру посилення бойових дій на Донбасі.