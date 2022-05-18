Україна стала найбільшим у світі одержувачем військової допомоги від США - The Washington Post

У списку основних одержувачів озброєння від США Україна посіла перше місце, обійшовши Єгипет та Ізраїль. Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.

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У період з 2014 по 2021 рік Київ отримав від Вашингтона озброєння на 2,7 млрд доларів. З початку повномасштабної війни (з 24 лютого 2022 року) сума військової допомоги від США Україні вже досягла 3,8 млрд доларів.

Вашингтон ще не виділив обіцяні 40 млрд доларів військової допомоги, але Україна вже перша у списку найбільших у світі отримувачів озброєння від США. У 2020 фінансовому році (починається 1 жовтня), як зазначає видання, у цьому списку перше місце посідав Ізраїль, який тоді отримав 3,3 млрд доларів військової допомоги, друге місце — Єгипет з 1,3 млрд дол, третє — Йорданія з 0,51 млрд дол.

Коли президент США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити новий пакет військової допомоги Україні, заявивши, що гроші на постачання зброї закінчаться за 10 днів, Сенат одразу ж перейшов до просування законопроекту для остаточного голосування.

Зазначимо, що спочатку Байден подав запит до Конгресу на 33 мільярди доларів на підтримку України, у тому числі понад 20 мільярдів доларів на військову допомогу. Незабаром сума допомоги збільшилась з 33 до 39,8 мільярда доларів.

Сенат США 16 травня переважною більшістю проголосував за остаточний розгляд проекту про виділення Україні допомоги майже 40 мільярдів доларів. Основне голосування може відбутися вже 18 травня.

Крім того, 9 травня 2022 року Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який спрощує процедуру постачання озброєнь в Україну.