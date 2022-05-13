ЄС виділить Україні додаткові 500 млн євро військової допомоги, - Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС надасть Україні ще 500 мільйонів євро військової підтримки. Також він упевнений, що рішення про ембарго на російську нафту може бути ухвалено найближчими днями.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині, Боррель сказав, що військова підтримка буде спрямована на важке озброєння, таке як танки та артилерія, і доведе допомогу ЄС приблизно до 2 мільярдів євро.

"Новий імпульс для військової підтримки - це посилення тиску на Росію економічними санкціями та продовження міжнародної ізоляції Росії та протидія дезінформації", - сказав Боррель.

Він наголосив, що оптимістичний щодо того, що ембарго ЄС на російську нафту також може бути узгоджено найближчими днями.

"Я впевнений, що у нас буде угода. Вона нам потрібна, і вона у нас буде. Ми повинні позбутися нафтової залежності від Росії", - сказав він.

За його словами, якщо немає згоди на рівні послів ЄС, 16 травня міністри закордонних справ на своїй зустрічі повинні дати "політичний імпульс".

Нагадаємо, Єврокомісія розробила шостий пакет санкцій проти Росії, в рамках якого планувалося накласти ембарго на постачання нафти з Росії до ЄС. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн визнала, що зробити цей крок буде непросто через серйозну залежність низки членів ЄС від нафти РФ.