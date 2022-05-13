ЕС выделит Украине дополнительные 500 млн евро военной помощи, - Боррель

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной поддержки. Также он уверен, что решение об эмбарго на российскую нефть может быть принято в ближайшие дни.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в Германии, Боррель сказал, что военная поддержка будет направлена ​​на тяжелое вооружение, такое как танки и артиллерия, и доведет помощь ЕС примерно до 2 миллиардов евро.

"Новый импульс для военной поддержки - это усиление давления на Россию экономическими санкциями и продолжение международной изоляции России и противодействие дезинформации", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что оптимистичен в отношении того, что эмбарго ЕС на российскую нефть также может быть согласовано в ближайшие дни.

"Я уверен, что у нас будет соглашение. Оно нам нужно, и оно у нас будет. Мы должны избавиться от нефтяной зависимости от России", - сказал он.

По его словам, если нет согласия на уровне послов ЕС, то 16 мая министры иностранных дел на своей встрече должны дать "политический импульс".

Напомним, Еврокомиссия разработала шестой пакет санкций против России, в рамках которого планировалось наложить эмбарго на поставку нефти из России в ЕС. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ.