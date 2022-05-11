В переговорах Украины с Россией ЕС не будет посредником, - Боррель

Европейский союз не может стать посредником в переговорах между Украиной и РФ. Садиться за стол переговоров надо с позиции силы, и задача ЕС сейчас — поставить на эту позицию украинцев.

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Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeile.

Боррель заявил, что "не понимает людей, которые видят в поставках оружия продление войны".

"Я спрашиваю этих людей: не имеет значения, чем закончится эта война? Должны ли украинцы встать на колени, растерзанные русскими? Вы этого хотите?" - сказал Боррель.

Также Боррель заявил, что ЕС не собирается быть посредником в переговорах с Россией.

"Понимаете, войны заканчиваются переговорами. Но садиться за стол переговоров надо с позиции силы, и задача сейчас — поставить на эту позицию украинцев", - подчеркнул Боррель.

Касаемо посреднической миссии Евросоюза, то, по мнению Борреля, "русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника". Также он исключает, что эту роль сыграет Китай, поскольку он склоняется на сторону РФ.

"Турция делает там очень хорошую работу. У нее хорошие отношения с обеими сторонами. Конечно, Организация Объединенных Наций была бы лучше", — сказал Боррель, перечисляя возможных посредников для урегулирования конфликта в Украине.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорого завершения российско-украинской войны. Он заявил, что Украина стремится достичь победы в войне как можно быстрее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в частности за средства, конфискованные у России.