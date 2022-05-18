Посольство США відкрилося у Києві після тримісячної перерви

Сполучені Штати Америки знову відкрили посольство у Києві. Воно не працювало з 24 лютого.

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Про це повідомляє Reuters.

"Ми офіційно відновлюємо роботу", - заявив агентству прес-секретар Даніель Лангенкамп незадовго до того, як над посольством було піднято прапор США.

Він сказав, що спочатку повернеться невелика кількість дипломатів, щоби укомплектувати місію.

За словами Лангенкампа, консульську діяльність не буде відновлено негайно, а рекомендації Держдепартаменту про заборону поїздок залишаються чинними по всій Україні.

Нагадаємо, після звільнення Києва та Київської області від окупантів до столиці України почали активно повертатись дипломати інших держав. Так, Ізраїль відновив роботу свого посольства в Києві 17 травня після евакуації через загрозу широкомасштабного вторгнення РФ, а 14 травня роботу в Києві відновило посольство Румунії .

Серед дипломатичних місій, які знову розпочали роботу у столиці, багато країн Євросоюзу – Латвія, Іспанія, Угорщина, Австрія, Чехія, Литва, Польща.