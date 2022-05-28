Новий посол США отримала візу для роботи в Україні

Посол України у США Оксана Маркарова видала візу Бріджет Брінк, призначеній послом США в Україні. Про це український дипломат повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою - новим послом США в Україні Бріджет Брінк. Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння. І цей раз не став виключенням!" - написала вона.

За словами Маркарової, вона дуже очікує на активну спільну роботу в нинішній визначальний час боротьби України за незалежність і демократію.

Нагадаємо, що 18 травня Сенат США одноголосно затвердив Брінк новим американським послом в Україні. До цього вона очолювала посольство США у Словаччині.

В той же день США оголосили про відновлення роботи свого посольства в Києві, яку було призупинено в середині лютого через очікування повномасштабного військового вторгнення Росії до України. Тоді спочатку основний штат було переведено у Львів, але тиждень потому стало відомо, що дипломатів евакуювали до Польші.

Нагадаємо, що після від'їзду з України посла США Марі Йовановіч у травні 2019 року нового посла не було призначено. Посольством три роки керувала тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, яка прибула в Україну через тиждень після інавгурації президента Володимира Зеленського.