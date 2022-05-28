Новый посол США получила визу для работы в Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова выдала визу Бриджет Бринк, назначенной послом США в Украине. Об этом украинский дипломат сообщила на своей странице в Facebook.

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"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой - новым послом США в Украине Бриджет Бринк. Украина всегда имела лучших руководителей американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения. И этот раз не стал исключением! " – написала она.

По словам Маркаровой, она очень ждет активной совместной работы в нынешнее решающее время борьбы Украины за независимость и демократию.

Напомним, что 18 мая Сенат США единогласно утвердил Бринк новым американским послом в Украине. До этого она возглавляла посольство США в Словакии.

В тот же день США объявили о возобновлении работы своего посольства в Киеве, которая была приостановлена в середине февраля из-за ожиданий полномасштабного военного вторжения России в Украину. Тогда сначала основной штат был переведен во Львов, но через неделю стало известно, что дипломатов эвакуировали в Польшу.

Напомним, что после отъезда из Украины посла США Мари Йованович в мае 2019 года новый посол не был назначен. Посольством три года руководила временная поверенная в делах США Кристина Квин, прибывшая в Украину через неделю после инаугурации президента Владимира Зеленского.