Новый посол США в Украине прибыла в Киев

Новый посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев.

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Об этом сообщили на сайте дипломатического ведомства в Украине.

"Посол Бринк был назначен президентом Байденом послом США в Украине 25 апреля 2022 года, единогласно утвержден Сенатом США 18 мая 2022 года и прибыл в Киев 29 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили в посольстве, ранее она занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента (2015–2018 гг.).

Кроме этого, посол Бринк была послом США в Словацкой Республике с 15 августа 2019 года до ее утверждения послом в Украине.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям 18 мая одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине. Спустя 10 дней новый посол США получила визу для работы в Украине.