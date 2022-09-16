Швейцария прекращает действие соглашения об упрощении визового режима с РФ

Правительство Швейцарии в пятницу, 16 сентября, решило полностью приостановить действие соглашения, упрощающего процедуру выдачи виз для граждан России, сообщает Reuters.

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"Это приводит швейцарские визовые правила для россиян в соответствие с правилами Европейского Союза", - говорится в заявлении.

Накануне, 9 сентября, Совет Евросоюза принял решение о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, для граждан России будут действовать общие правила визового кодекса.

Это решение означает введение следующих затруднений для граждан страны-агрессора:

визовый сбор для россиян подорожает с 35 до 80 евро;

сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях – до 6 месяцев;

получить долгосрочные и многократные визы станет гораздо сложнее;

россиянам нужно будет предоставлять больше подтверждающих документов, то есть они больше не смогут ограничиваться документами "по упрощенному списку".

Отметим, что Швейцария не является членом ЕС, но систематически вводит зеркальные решения блока по РФ. В частности, Федеральный совет Швейцарии с 3 августа ввел дополнительные санкции против России из-за продолжающейся в Украине военной агрессии, присоединившись таким образом к последним санкциям Европейского союза от 21 июля.

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