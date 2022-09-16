Швейцарія припиняє дію угоди про спрощення візового режиму з РФ

Уряд Швейцарії у п’ятницю, 16 вересня, вирішив повністю призупинити дію угоди, яка спрощує процедуру видачі віз для громадян Росії, повідомляє Reuters.

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"Це приводить швейцарські візові правила для росіян у відповідність з правилами Європейського Союзу", — йдеться в заяві.

Напередодні, 9 вересня, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, для громадян Росії будуть діяти загальні правила візового кодексу.

Це рішення означає запровадження наступних труднощів для громадян країни-агресора:

візовий збір для росіян подорожчає з 35 до 80 євро;

терміни видачі віз збільшаться до 15 днів, у деяких випадках – до 6 місяців;

отримати довгострокові та багаторазові візи стане набагато складніше;

росіянам потрібно буде надавати більше підтверджуючих документів, тобто вони більше не зможуть обмежуватися документами "за спрощеним списком".

Зазначимо, що Швейцарія не є членом ЄС, але систематично запроваджує дзеркальні рішення блоку щодо РФ. Зокрема, Федеральна рада Швейцарії з 3 серпня запровадила додаткові санкції проти Росії через її воєнну агресію, що триває в Україні, приєднавшись таким чином до останніх санкцій Європейського союзу від 21 липня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com