Швейцарія розширила санкції проти РФ, заборонивши імпорт золота

Федеральна рада Швейцарії з 3 серпня ввела додаткові санкції проти Росії через її воєнну агресію, що триває в Україні, приєднавшись таким чином до останніх санкцій Європейського союзу від 21 липня. Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду.

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Нові заходи насамперед стосуються заборони на купівлю, ввезення чи транспортування золота та виробів із нього з Росії. Надання послуг, пов'язаних із цими товарами, також заборонено.

У свою чергу активи найбільшого російського банку - Сбербанку - заморожені, йому заборонено надавати кошти, економічні ресурси або технічні послуги. При цьому запроваджуються нові відступлення від правил для забезпечення планомірного закриття угод та продажу дочірніх компаній Сбербанку.

Крім того, 29 липня Міністерство економіки, освіти та досліджень Швейцарії додало до свого санкційного списку у зв'язку з ситуацією в Україні ще 54 особи та 9 організацій. Таким чином зараз він повністю відповідає аналогічному списку ЄС.

Однак водночас швейцарський уряд вказує, що відданий вирішенню глобальної продовольчої та енергетичної кризи і запевняє, що жодний із заходів проти Росії не спрямований проти торгівлі сільськогосподарською чи харчовою продукцією між третіми країнами та РФ.

"Щоб уникнути порушення каналів оплати, Федеральна рада, як і ЄС, зробила два нові винятки щодо операцій, пов'язаних із сільськогосподарською продукцією та постачанням нафти до третіх країн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Швейцарія, зокрема, приєдналася до санкцій ЄС, які передбачають заборону імпорту бурого та кам'яного вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри, а також введення ембарго на російську нафту з 2023 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com